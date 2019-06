Premii marite la Wimbledon: Iata cand va incepe cel de-al treilea Grand Slam al anului si care sunt favoritele

Lista favoritelor

Castigatorii de la feminin si masculin vor primi cu 100.000 de lire sterline mai mult decat anul trecut, ajungand la 2,35 milioane de lire sterline.Finalistii vor fi recompensati cu 1,17 milioane de lire sterline, in timp ce semifinalistii vor primi 588.000 de lire sterline.Pentru sfert-finalisti, premiul va fi de 294.000 de lire sterline, iar prezenta in optimi va fi recompensata cu 176.000 de lire sterline.Prezenta in turul trei va aduce, de la sine, un premiu de 111.000 de lire sterline, turul doi, 72.000 de lire sterline, iar tenismenii eliminati in runda inaugurala vor pleca acasa cu un cec in valoare de 45.000 de lire sterline.Daca nimic nu se schimba pana pe 24 iunie, primele 10 favorite la Wimbledon 2019 vor fi:1. Naomi Osaka2. Ashleigh Barty3. Karolina Pliskova4. Kiki Bertens5. Petra Kvitova6. Angelique Kerber7. Elina Svitolina8. Simona Halep9. Sloane Stephens10. Aryna SabalenkaWimbledon 2019 se va desfasura in perioada 1-14 iulie.Anul trecut, competitia feminina de simplu a fost castigata de Angelique Kerber, dupa o finala cu Serena Williams.I.G.