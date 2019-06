"Prima victorie romaneasca de la Wimbledon 2019"

Ziare.

Sportiva noastra, ajunsa pe locul 114 in clasamentul WTA , a acces in turul 2 al calificarilor dupa ce a invins-o pe Jia-Jing Lu (202 WTA).Scorul final a fost 7-6 (2), 6-4, dupa o ora si 44 de minute, pentru sportiva noastra.In turul urmator al calificarilor, Irina se va duela cu invingatoarea dintre Oceane Dodin si Daria Radanovici.Irina Begu este favorita numarul 10 in calificarile de la Wimbledon.Pentru a ajunge pe tabloul principal, ea mai are nevoie de inca doua victorii in calificari.C.S.