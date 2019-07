Schimbare istorica la Wimbledon: Organizatorii renunta la o traditie veche de 133 de ani

Ziare.

Organizatorii au decis ca pentru editia din acest an sa renunte la formulele de politete.Pana acum, in ultimii 133 de ani, arbitrii anuntau statutul matrimonial al sportivilor de fiecare data cand spuneau scorul.Din acest an insa acest lucru nu mai este valabil. Astfel, la meciul de luni al Simonei Halep arbitrul de scaun a spus "Game Halep" in loc de "Game domnisoara Halep".Aceasta schimbare se aplica si in circuitul ATP Totusi, organizatorii au mentionat ca nu vor renunta niciodata la echipamentele de culoare alba si la iarba.C.S.