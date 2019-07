Surpriza la Wimbledon: Inca o favorita a fost eliminata

Ziare.

Amanda Anisimova, favorita cu numarul 25, a fost eliminata in turul doi de poloneza Magda Linette.Jucatoarea care a invins-o pe Simona Halep la Roland Garros a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 7-5, intr-o ora si 37 de minute.Linette a servit extraordinar, a avut 25 de lovituri castigatoare si a avut si un joc foarte bun la fileu.Pentru Linette, aflata pe locul 75 in clasamentul WTA , urmeaza un meci foarte dificil cu dubla campioana Petra Kvitova.In schimb, Amanda Anisimova nu a putut sa confirme parcursul foarte bun avut la Roland Garros 2019.C.S.