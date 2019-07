Surpriza mare la Wimbledon: Favorita numarul 10, eliminata de o jucatoare din afara Top 100 WTA

Ziare.

Favorita numarul 10 a pierdut confruntarea cu slovaca Magdalena Rybarikova, aflata pe pozitia 139 in clasamentul WTA.Magdalena Rybarikova, semifinalista la Wimbledon in 2017, dar cu mari probleme medicale in ultima perioada, s-a impus usor, in doua seturi.A fost 6-2, 6-4 pentru sportiva in varsta de 30 de ani, dupa un joc care a durat doar o ora si 11 minute.In runda urmatoare, Rybarikova o va infrunta pe castigatoarea partidei dintre tanara Cori Gauff, doar 15 ani, si veterana Venus Williams, ajunsa la 39 de ani!Wimbledon 2019 se desfasoara in perioada 1-14 iulie.I.G.