Tensiuni la Wimbledon: Novak Djokovici a amenintat ca demisioneaza, dupa o sedinta de 7 ore

Consiliul Jucatorilor din ATP s-a reunit la Londra, iar discutiile au fost extrem de aprinse.Membrii acestui consiliu au avut numeroase divergente de opinii si s-au plans ca parerile lor nu sunt luate in seama de ATP.La finalul sedintei, Robin Haase, Daniel Vallverdu, Jamie Murray si Sergiy Stahkovsky, cu totii participanti in consiliu, au hotarat sa-si dea demisia.De asemenea, si Novak Djokovici a afirmat ca s-a gandit sa renunte la functia pe care o ocupa."Am avut o sedinta care a inceput la ora 5 si a durat pana la miezul noptii. Ce am vorbit acolo ar trebui sa fie confidential. Este pacat sa vezi ca lumea pleaca, dar recunosc ca si eu m-am gandit sa demisionez. Echipa mea a vrut sa demisionez, insa este ceva in interiorul meu ce imi cere sa raman pentru ca suntem intr-o faza de tranzitie. Din postura de jucator de top imi pot ajuta colegii", a afirmat Djokovici intr-o conferinta de presa.Consiliul jucatorilor are rol consultativ in luarea celor mai importante decizii din tenisul masculin.C.S.