The Telegraph a publicat predictiile pentru Wimbledon 2019: Cine va castiga turneul de Grand Slam

Conform jurnalistilor britanici, proba feminina de la Wimbledon va fi castigata de Karolina Pliskova , o jucatoare cu un serviciu excelent."Pe tabloul feminin exista cateva dubii legate de accidentarile unor jucatoare precum Serena Williams si Petra Kvitova", mai remarca jurnalistii britanici In schimb, in ce priveste sectiunea masculina, jurnalistii britanici il prezinta drept viitor castigator pe sarbul Novak Djokovici Turneul de la Wimbledon va incepe pe 1 iulie, iar cele mai importante evenimente vor fi in direct pe Ziare.com.La casele de pariuri Simona Halep este cotata abia cu sansa a zecea sa castige acest turneu de Grand Slam.C.S.