Un tenismen risca sa fie amendat drastic de organizatorii de la Wimbledon

Ziare.

com

Tomic a pierdut cel mai scurt meci din istoria probei masculine de la Wimbledon in fata lui Jo-Wilfiried Tsonga, scor 6-2, 6-1, 6-4, in doar 58 de minute.Conform Sporting Life , exista suspiciuni ca Tomic nu si-a aparat corect sansele si ca nu a dorit sa faca mai mult in aceasta partida, motiv pentru care risca sa fie amendat drastic.Nu ar fi insa o premiera pentru Tomic la Wimbledon. In urma cu doi ani, dupa ce a pierdut in primul tur in fata lui Mischa Zverev, el a spus ca s-a plictisit in timpul meciului si ca a chemat doctorul desi nu avea nicio problema medicala.El a fost amendat atunci cu 11 mii de lire sterline si a fost abandonat de sponsorul care ii furniza rachetele. Intre timp, ITF a asprit regulamentul pentru ca astfel de situatii sa nu se mai repete.La conferinta de presa de dupa meciul cu Jo-Wilfried Tsonga, Tomic a primit 16 intrebari la care a raspuns doar monosilabic.Intrebat daca nu se teme ca va fi din nou amendat, australianul a raspuns sec: "N-au de ce. Am dat tot ce am putut".C.S.