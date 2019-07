Zi nebuna la Wimbledon: 5 favorite au fost eliminate! Venus Williams, invinsa de o tenismena in varsta de doar 15 ani!

Ziare.

Surpriza zilei n-a reprezentat-o, insa, eliminarea unei favorite, ci infrangerea suferita de Venus Williams, de cinci ori campioana la Grand Slam-ul britanic, in fata pustoaicei in varsta de doar 15 ani, Cori Gauff, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.Tenismena nascuta in 2004, castigatoare anul trecut la juniori la Roland Garros si devenita cea mai tanara jucatoare calificata pe tabloul principal al unui Grand Slam, s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 6-4.O alta mare surpriza a fost produsa de Yulia Putintseva in meciul cu ocupanta locului 2 in clasamentul WTA, Naomi Osaka.Naomi Osaka (fav.2) -6-7 (4), 2-6Aryna Sabalenka (fav.10) -2-6, 2-6Marketa Vondrousova (fav.16) -4-6, 4-6Caroline Garcia (fav.23) -4-6, 0-6Daria Kasatkina (fav.29) -3-6, 1-61-14 iulie e perioada in care se desfasoara Grand Slam-ul disputat in capitala Angliei.I.G.