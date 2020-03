BBC anunta ca anularea Wimbledonului e inevitabila

Ziare.

com

Membrii All England Club s-au tot intalnit pentru a gasi o varianta, insa BBC sustine marti ca decizia anularii a devenit inevitabila.Programat sa inceapa la sfarsitul lunii iunie, Grand Slam-ul britanic nu poate fi amanat din cauza programului incarcat, dar si pentru ca suprafata de joc n-o permite.In consecinta, Wimbledon nu va avea loc in acest an.Anul trecut, competitia feminina de la Wimbledon a fost castigata de Simona Halep, in timp ce la masculin s-a impus Novad Djokovic.I.G.