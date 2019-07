Ce spune Elina Svitolina inaintea semifinalei cu Simona Halep de la Wimbledon

Ziare.

Jucatoarea din Ucraina a marturisit ca nu se astepta sa ajunga in semifinale la Wimibledon, dar spune ca va face totul pentru a o invinge pe Simona."Ma simt incredibil! Este prima semifinala pentru mine si nu ma asteptam sa se intample aici, asa ca este foarte grozav. Abia astept meciul cu Simona. Va fi o noua zi, o noua sansa pentru mine sa joc aici. Iubesc atmosfera si va fi minunat sa joc pe terenul central pentru prima data. Cu Simona am avut meciuri grele in trecut, sunt convinsa ca va fi la fel si de aceasta data, dar voi fi pregatita", a spus Svitolina la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang (50 WTA ) cu 7-6 (4), 6-1, la capatul unui meci foarte intens.In semifinale, Simona o va intalni pe Elina Svitolina, aflata pe locul 8 in clasamentul WTA.Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita inca de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon. Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard.C.S.