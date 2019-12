Cine va televiza Wimbledonul in Romania in urmatorii patru ani

Ziare.

com

In urmatorii patru ani, Eurosport va continua sa transmita in exclusivitate turneul Wimbledon in Romania, ca parte a unui acord care include 11 tari.Anul acesta, Eurosport a transmis peste 600 de meciuri si 250 de ore in direct de la Grand Slam-ul britanic in 33 de tari.Noua intelegere va asigura aceeasi acoperire a urmatoarelor patru editii ale celui mai vechi si prestigios turneu de tenis.In 2020, Eurosport va continua sa transmita Australian Open, Roland-Garros si US Open in peste 50 de tari, inclusiv Romania.Pe langa acoperirea celor patru Grand Slam-uri, Eurosport are drepturile exclusive de difuzare pentru ATP Tour, care debuteaza pe 3 ianuarie, cu ATP Cup.