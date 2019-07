Coco Gauff, invinsa de Simona Halep la Wimbledon, a primit o distinctie importanta din partea All England Club

Ziare.

Gauff, cea mai tanara sportiva prezenta vreodata pe tabloul principal la Wimbledon, a castigat premiul pentru cea mai frumoasa ascensiune a unui tanar jucator la aceasta editie de la All England Club.Pentru acest premiu au mai fost nominalizati si Dayana Yastremska din Ucraina, Karolina Muchova din Cehia, dar si tanarul italian Matteo Berrettini.Halep a trecut de Gauff in turul III la Wimbledon dupa o demonstratie de tenis, scor 6-3, 6-3:Campioana Simona Halep a trecut in finala sambata de Serena Williams , scor 6-2, 6-2.Reamintim ca duminica va avea loc marea finala si pe tabloul masculin, Roger Federer Novak Djokovici , care va incepe la ora 16 si va fi LIVE pe Ziare.com.Citeste si: