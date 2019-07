Cunoastem cele doua semifinale masculine de la Wimbledon: Vom avea un duel intre Rafa Nadal si Roger Federer

Ziare.

com

In penultimul act se vor duela Novak Djokovici si Roberto Bautista-Agut, respectiv Rafael Nadal si Roger Federer Novak Djokovici - David Goffin 6-4, 6-0, 6-2Guido Pella - Roberto Bautista-Agut 5-7, 4-6, 6-3, 3-6Kei Nishikori - Roger Federer 6-4, 1-6, 4-6, 4-6Sam Querrey - Rafael Nadal 5-7, 2-6, 2-6Fara niciun dubiu, cel mai asteptat duel va fi cel dintre Roger Federer si Rafael Nadal. Elvetianul se simte excelent pe iarba de la Londra, unde a triumfat de doua ori.In schimb, Rafa Nadal are doar doua titluri in palmares la Wimbledon, in 2008 si 2010.Acesta va fi al 40-lea duel dintre Federer si Nadal, iar ibericul are 24-15 in confruntarile precedente.Ultimul meci pe iarba a avut loc in urma cu 11 ani si a ramas in istorie, multi considerandu-l cel mai frumos din istorie. Nadal s-a impus atunci la capatul unui meci electrizant cu 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (8), 9-7.Meciurile din semifinale vor avea loc vineri.C.S.