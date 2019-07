Cunoastem si a doua semifinala de la Wimbledon dupa un nou rezultat neasteptat

Ziare.

Cea de-a doua semifinala le va pune asadar fata in fata pe americanca Serena Williams (10 WTA ) si pe cehoaica Barbora Strycova (54 WTA).Aceasta din urma a produs surpriza zilei la Wimbledon si a eliminat-o pe favorita gazdelor, Johanna Konta, pe care a invins-o cu 7-6 (5), 6-1.Anterior, Serena Williams a invins-o pe Alison Riske in trei seturi, cu 6-4, 4-6, 6-3.Amintim ca in cealalta semifinala se vor intalni Simona Halep si Elina Svitolina.Meciurile din semifinale vor avea loc joi, dar orele de start nu au fost inca stabilite.C.S.