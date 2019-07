Finala de la Wimbledon: Novak Djokovici - Roger Federer ACUM LIVE

Ziare.

18.54: Se desprinde cu dublu break Federer, este 5-2, va fi fara indoiala un set 5 aici la Wimbledon.18.51: 4-2 cu game alb, se desprinde Federer pe tabela.18.38: 2-1 pentru Djokovici, momentan se merge fara greseala pe serviciu.18.34: Incepe bine setul 4 Nole, set care poate fi si ultimul, 1-0.18.23: 5-1 pentru Nole in acest tiebreak, unul dominat de sarb!18.18: 6-6, avem si in acest set un tiebreak, care ii va departaja pe cei doi mari campioni.18.11: 5-5, insa acum Djokovici a trebuit sa salveze o minge de set pe propriul serviciu!18.06: Intoarce Federer un game complicat, de la 15-30 si acum are 5-4 pe tabela.17.59: Game la zero Federer, 4-3.17.57: 3-3 acum, niciun incident de semnalat, cei doi isi iau foarte usor serviciul.17.46: 2-1 Federer, seamana acest set cu primul, se merge cap la cap.17.40: Inceput perfect pentru Roger si in setul 3, 1-0.17.31: 5-1, ne pregatim cel mai probabil de finalul acestui set scurt, fara istoric.17.28: Puncteaza in fine pe tabela si Djokovici, in acest set, 1-4.17.24: 4-0 si nu avem decat un singur tenismen pe teren in acest set, Djokovici parca incapabil sa mai aiba vreo reactie..17.20: 3-0 pentru Federer, dublu break pentru elvetian, care pare ca s-a enervat si acum vrea sa scape repede de acest set!17.17: Si se distanteaza Federer, 2-0, e prima data cand cineva are un avans de 2 puncte pe tabela in aceasta finala.17.04: Este 3-3 la prima schimbare de teren, parca nici acum cei doi nu pot fi cumva separati, egalitate perfecta.17.00: Game alb Djokovici si era evident ca cei doi pot fi diferentiati doar printr-un tiebreak.16.57: Si Federer a avut acum putine emotii, dar a rezolvat cu calm situatia. Se joaca frumos, pe contre, pe muchie de cutit, aceasta finala e clar ca se va decide la mici detalii.16.52: Mari emotii a avut acum sarbul, nu a fost deloc usor pentru el sa inchida game-ul. A fost condus cu 30-0, apoi s-a mutat in prelungiri punctul, dar Nole a rezistat.16.45: 5-4 Federer, ne apropiem usor de finele acestui set, va servi imediat Nole pentru a ramane in set.16.42: 4-4 acum, alte doua game-uri terminate repede de catre cei doi, la serviciu.16.35: 3-3, se merge mai departe cap la cap..16.32: Ezita si Federer putin pe propriul serviciu, dar pana la urma game-ul nu se prelungeste si este 3-2 pentru fostul lider mondial.16.29: A avut sanse de break Federer la acest game, foarte lung, cu multe egalitati, pana la urma egaleaza Nole, incepe sa se joace un tenis de mare calitate.16.19: 2-1, primele emotii pentru Federer, dar pana la urma bifeaza serviciul, conduce elvetianul.16.17: 1-1, game la zero facut de sarb, inceput solid si pentru el.16.13: Inceput solid pentru Federer, care are un serviciu foarte bun.16.05: Cei doi au inceput incalzirea oficiala.16.00: Avem primele imagini de la Wimbledona, cei doi jucatori se pregatesc sa intre in arena.Este o finala asteptata de foarte multa lume aici la Wimbledon, intre primii 2 favoriti inca de la inceput pe iarba londoneza, sarbul Djokovici fiind lider mondial, favorit 1 si campionul en-titre din Anglia.Roger Federer a trecut in semifinale de marele sau rival Rafa Nadal, scor 3-1, mai exact 7-6, 1-6, 6-3, 6-4, in timp ce Djokovici a trecut si el de un spaniol, Roberto Bautista Agut, favoritul 23, scor 3-1.Doua seturi a pierdut pana acum Nole la aceasta editie engleza, unul cu Agut vineri si altul cu polonezul Hurkacz, in turul III. De cealalta parte, Federer a pierdut trei seturi, unul cu Nadal, altul cu Nishikori si altul la debut cu Harris din Africa de Sud, chiar primul set disputat in aceasta editie.Novak Djokovic si Roger Federer se vor intalni pentru a patra oara la Wimbledon si pentru a 48-a oara in cariera, duminica, in finala editiei din acest an.Aceasta va fi prima confruntare dintre cei doi pe iarba dupa patru ani, ultimele doua (2014 si 2015) aducandu-i sarbului trofeul de la All England Club.Partida va fi televizata pe EuroSport.