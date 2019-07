Jelena Ostapenko pierde finala de dublu mixt de la Wimbledon

Ziare.

Cei doi i-au eliminat in sferturi pe Raluca Olaru si Franco Skugor, dar in finala au fost dominati clar de perechea Dodig/Chan (Croatia/Taipei), favoritii 8, scor 6-2, 6-3.Partida a durat o ora si 11 minute de joc.In aceste momente are loc si finala masculina la Wimbledon, intre Djokovici si Federer, iar sarbul conduce cu 2-1 la seturi. Meciul poate fi urmarit LIVE pe Ziare.com pe linkul de mai jos:Tot duminica va avea loc si finala de dublu feminin, intre cuplurile Hsieh/Strycova si Dabrowski si Xu.Reamintim faptul ca la simplu feminin Simona Halep s-a incoronat regina de la Wimbledon, dupa o finala castigata clar la Serena Williams , scor 6-2, 6-2.