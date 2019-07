Konta a rabufnit dupa eliminarea de la Wimbledon: Cum a ajuns sa se certe cu un ziarist

Ziare.

La conferinta de presa ce a urmat partidei cu Barbora Strycova, cea mai buna jucatoare de tenis a Marii Britanii a rabufnit dupa ce unul dintre jurnalisti a intrebat-o daca crede ca are probleme in a gestiona momentele importante din meciurile cu miza."Asta e parerea ta de profesionist?", l-a intrebat Konta, iar dupa ce acesta a raspuns ca e doar opinia sa de fan al tenisului, sportiva s-a dezlantuit:"Nu trebuie sa te iei de mine intr-un mod atat de dur. Cred ca sunt destul de sincera cu voi si va spun ceea ce am simtit pe teren. Daca nu vrei sa imi accepti raspunsul, in regula. Eu cred in continuare in tenisul pe care il joc si in modul in care ma prezint pe teren. Nu stiu ce sa mai spun, sincer..."Jurnalistul a insistat si a intrebat-o daca nu crede ca trebuie sa invete din greseli pentru a castiga un Grand Slam intr-o zi."Te rog sa nu fii arogant cu mine! Prin modul in care adresezi intrebarile esti lipsit de respect si arogant! Sunt un sportiv profesionist care a dat totul pe teren si asta e tot!"Johanna Konta a fost eliminata de Barbora Strycova in sferturile de finala de la Wimbledon.Reprezentanta gazdelor a fost invinsa in doua seturi, scor 7-6, 6-1, ratand astfel sansa unui meci cu Serena Williams , in semifinale.M.D.