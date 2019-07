Kvitova se califica fara probleme in optimi la Wimbledon

Ziare.

Sambata, sportiva ceha s-a impus usor in disputa cu Magda Linette, din turul al treilea, castigand cu scorul de 6-3, 6-2.Numai o ora si zece minute a durat meciul dintre cele doua.Dubla campioana la Wimbledon, Petra Kvitova este una dintre marile favorite in acest an, mai ales dupa surprizele mari din primele runde.Tot sambata, Carla Suarez Navarro, din Spania, a obtinut si ea calificarea in optimi in urma unei victorii destul de categorice cu americanca Lauren Davis.M.D.