Martina Navratilova, avertizata de organizatorii de la Wimbledon: Mesajul afisat de fosta mare tenismena

Fosta mare campioana participa in competitia legendelor de la Wimbledon, dar la ultimul meci a aparut pe teren cu o sapca alba, pe care era scris cu rosu "Impeach", cu referire la faptul ca Donald Trump ar putea fi pus sub acuzare in SUA.Codul vestimentar de la Wimbledon interzice insa categoric ca sportivii sa aiba inscrisuri de alta culoare in afara de alb, astfel ca Navratilova a fost nevoita sa renunte la sapca, dupa ce a fost avertizata de organizatori."Imi cer scuze pentru asta. Am uitat ca o aveam pe cap", a incercat sa se apere Navratilova.De 18 ori castigatoare in turneele de Grand Slam, Navratilova este una dintre cele mai mari opozante ale lui Donald Trump, criticand in dese randuri politica presedintelui SUA.C.S.