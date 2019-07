O favorita a fost eliminata de la Wimbledon dupa o revenire cum rar se vede

Ziare.

Favorita numarul 21 a fost invinsa de Barborya Strycova (54 WTA ), cu 4-6, 7-5, 6-2, la capatul unui meci electrizant.Mertens a condus cu 5-2 in setul secund si s-a aflat la doar cateva puncte distanta, insa Strycova a reusit o revenire incredibila.Mai mult, in setul decisiv jucatoarea din Belgia a acuzat si probleme medicale si nu a mai facut fata ritmului impus de Strycova.Pentru Strycova urmeaza acum un duel cu invingatoarea dintre Petra Kvitova si Johanna Konta in sferturile de finala.C.S.