Organizatorii de la Wimbledon, criticati vehement de o jucatoare

Ziare.

com

Aceasta le-a reprosat faptul ca sportivii nu primesc bilete la meciurile pe care le joaca si ca ajung in situatia de a se ruga unii de ceilalti pentru a face rost."Celelalte jucatoare mi-au cerut bilete de cel putin 20 de ori astazi. Si eu am cerut bilete pentru mine altor jucatoare de cel putin zece ori. Asta trebuie sa facem noi aici la Wimbledon, din moment ce primim 1 (!!) singur bilet in ziua meciului. Si nici macar unul daca nu jucam in acea zi!", a scris Arina Rodionova pe Twitter Un comentator i-a transmis rusoaicei ca, din premiul de 50 de mii de lire sterline primit pentru prezenta pe tabloul principal ar putea macar sa cumpere bilete, dar acest lucru a enervat-o si mai tare pe rusoaica."Iti multumesc ca-mi numeri banii, dar ca sa stii si tu nu ni se permite sa cumparam bilete aditionale", a raspuns Rodionova.C.S.