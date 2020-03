Organizatorii Wimbledonului reactioneaza dupa informatiile pe surse aparute miercuri

Ziare.

com

All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) anunta ca, saptamana viitoare, va avea loc o sedinta in care se vor lua in calcul mai multe scenarii.Printre scenariile luate in considerare de organizatori se regaseste chiar si varianta anularii editie din acest an.Amanarea e o alta varianta, in timp ce disputarea Grand Slam-ului fara spectatori nu e luata in calcul.Wimbledonul ar putea fi amanat sau chiar anulat din cauza pandemiei de coronavirus.Prim-ministrul Angliei, Boris Johnson, se asteapta ca pandemia sa inceteze in aproximativ 12 saptamanii ceea ce face ca Grand Slam-ul londonez, programat sa inceapa pe 29 iunie, sa aiba putine sanse de a lua startul la timp."In vremuri atat de nesigure, modificarile sunt dificile si complicate, dupa cum s-a putut observa in cazul Jocurilor Olimpice", a spus o sursa pentru The Guardian."Trebuie gasita o fereastra libera, insa nu sunt atat de multe pentru evenimentele importante", a continuat sursa citata.O decizie in aceasta directie trebuie luata in aprilie sau cel tarziu mai deoarece pregatirea evenimentului dureaza doua luni.29 iunie - 12 iulie e perioada in care e programat Wimbledon 2020.Turneele de tenis au fost suspendate pana la 7 iunie din cauza pandemiei de coronavirus.Un alt turneu de Grand Slam, Roland Garros, programat initial intre 25 mai si 7 iunie, a fost mutat pentru perioada 20 septembrie - 4 octombrie.I.G.