Perechea care a trecut dramatic de Tecau si Rojer la Wimbledon a triumfat intr-o finala nebuna, dupa 5 ore de tenis

First Colombian players to win a men's Grand Slam doubles title



Perechea columbiana, favorita 2 aici la Londra, a trecut sambata seara in finala de echipa franceza Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin, scor 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (6), 6-7 (5), 6-3, in patru ore si 57 de minute.Farah si Cabal sunt primii castigatori de Mare Slem din istoria Columbiei.Cei doi au avut mare noroc in sferturi de finala, cand au trecut in extremis de Tecau si Rojer, care au avut 5 mingi de meci in acea partida, terminata cu scorul de 6-4, 3-6, 7-6 (10/8), 6-4, 11-9.Tecau si Rojer au fost si ei campioni la Wimbledon, la editia din 2015.Reamintim ca Simona Halep a triumfat tot sambata in finala feminina de simplu, scor 6-2, 6-2 in partida cu Serena Williams