Reactia organizatorilor de la Wimbledon dupa ce Roland Garros a fost amanat

Federatia franceza de tenis a amanat turneul de la Roland Garros pentru perioada 20 septembrie-4 octombrie, dupa ce intervalul initial era 24 mai-7 iunie.All England Club, organizatorul turneului pe iarba de la Wimbledon, a precizat ca va inchide muzeul pe care il are si care in mod normal e deschis tot anul, precum si alte facilitati, in urma recomandarilor guvernului britanic de a se evita adunarile de persoane.''In timp ce continuam planificarea pentru The Championships, vom continua sa actionam responsabil in aceasta situatie aflata in evolutie continua, in interesul societatii'', a precizat directorul executiv al All England Club, Richard Lewis.Romanca Simona Halep , numarul doi mondial, este detinatoarea titlului la Wimbledon la simplu feminin.Asociatia Tenismenilor Profesionisti ( ATP ) a anuntat recent o suspendare a circuitului masculin pe o perioada de sase saptamani, in timp ce circuitul feminin ( WTA ) a fost suspendat pana la data de 2 mai. De asemenea, Federatia Internationala de Tenis (ITF) a suspendat toate evenimentele sale, inclusiv prima editie a turneului final al Fed Cup , de la Budapesta, programata luna viitoare.