Reactie uluitoare a lui Fabio Fognini, in timpul meciului pierdut la Wimbledon: "Sper ca pe terenul asta sa explodeze o bomba"

Sambata, sportivul de 32 de ani, aflat pe 10 ATP , a avut o reactie cu totul deplasata in timpul meciului sau pierdut cu Tennys Sandgren (27 de ani, 94 ATP), scor 3-6, 6-7, 3-6.Italianul a fost eroul principal negativ in timpul unei faze petrecute pe terenul cu numarul 14 de complexul de la All England Club:"Aici trebuia sa joc eu? Sper ca aici o sa explodeze o bomba. O bomba ar trebui sa explodeze aici!", au fost cuvintele care s-au auzit extrem de clar, intr-o pauza prilejuita de joc.Problema este ca italianul nu este la prima iesire de acest gen, el fiind acum in perioada de supraveghere pentru alte incidente grave provocate de el, la US Open 2017. Astfel, el ar putea fi suspendat din turneele de Grand Slam pentru o anumita perioada.In 2017 la US Open, Fognini a injurat o arbitra de scaun, in timpul unui meci, fiind suspendat apoi la urmatoarele 2 turnee de Mare Slem, primind si o amenda mare de 87.000 de dolari.Fognini, casatorit cu fosta tenismena Flavia Pennetta, a castigat in acest an Mastersul de la Monte Carlo, invingandu-l si pe Nadal pe parcurs, avand in total 9 trofee ATP in cariera.