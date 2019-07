Serena Williams si Andy Murray au fost eliminati de la Wimbledon

Ziare.

com

Perechea braziliano-americana s-a calificat dupa o ora si jumatate de joc si va intalni in runda urmatoare cuplul olandezo-chinez Matwe Middelkoop/Zhaoxuan Yang.Perechea Murray/Williams s-a format doar cu cateva zile inainte de debutul turneului londonez, insa nu a reusit sa treaca decat de primele doua tururi.Marti, Murray, revenit in tenis dupa o operatie la sold, declara ca probabil nu va participa la US Open (26 august-8 septembrie) .