Surpriza la Wimbledon: Caroline Wozniacki, eliminata in turul trei

Tenismena daneza a fost eliminata in turul trei de jucatoarea aflata pe locul 50 in ierarhia WTA, chinezoaica Shuai Zhang.4-6, 2-6 a fost scorul intalnirii dintre favorita numarul 14 si tenismena asiatica.O ora si 23 de minute a durat partida disputata pe arena numarul 2 din cadrul complexului All England Club.In optimile de finala, Shuai Zhang o va infrunta pe castigatoarea partidei dintre ucraineanca Dayana Yastremska si elvetianca Viktorija Golubic.Mai departe, in sferturi, castigatoarea de pe aceasta parte de tablou ar putea da peste Simona Halep.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.I.G.