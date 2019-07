Surpriza mare la Wimbledon: Liderul WTA a fost eliminat!

Ziare.

Jucatoarea de la Antipozi a fost invinsa neasteptat, luni dupa-amiaza, de americanca Alison Riske (locul 55 WTA).Ashleigh Barty a castigat primul set cu 6-3, insa le-a cedat pe urmatoarele doua cu 2-6, 3-6.O ora si 39 de minute a durat confruntarea dintre cele doua jucatoare.15 meciuri castigate consecutiv avea Ashleigh Barty pana la intalnirea de astazi cu Alison Riske, impunandu-se in ultimele saptamani la Roland Garros si Birmingham.Dupa aceasta eliminare, Ashleigh Barty poate fi depasita in fruntea ierarhiei WTA de Karolina Pliskova. Pentru a urca pe prima pozitie in clasamentul intocmit de Asociatia de Tenis Feminin, jucatoarea din Cehia trebuie sa ajunga cel putin in finala.Mai departe, in sferturile de finala, Alison Riske o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Serena Williams si Carlas Suarez Navarro.Wimbledon 2019 se desfasoara in perioada 1-14 iulie.I.G.