Surpriza mare pe partea de tablou a Simonei Halep: O jucatoare din top 5 WTA a fost eliminata in optimi

Jucatoarea din Cehia, aflata pe locul 3 WTA , a pierdut in fata compatrioatei Karolina Muchova (68 WTA).Sportiva in varsta de 22 de ani s-a impus dupa un meci ce a durat trei ore si 18 minute, cu 4-6, 7-5, 13-11.Practic, daca o va invinge pe Shuai Zhang, Simona va juca in semifinale cu invingatoarea dintre Elina Svitolina (8 WTA) si Karolina Muchova (68 WTA).Meciurile din sferturile de finala de la Wimbledon vor avea loc marti, iar semifinalele sunt programate joi.Dupa eliminarea Pliskovei, nicio jucatoare din primele 4 ale lumii nu se mai afla pe tablou la Wimbledon.C.S.