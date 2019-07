Surprizele se tin lant la Wimbledon: Inca o favorita a fost eliminata

Ziare.

com

Jucatoarea din Estonia a fost invinsa de cehoaica Karolina Muchova, aflata pe locul 68 in clasamentul WTA.9-6 (7), 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Muchova si Kontaveit, care a durat o ora si 34 de minute.In optimile de finala, Karolina Muchova (foto) va da piept cu conationala sa, Karolina Pliskova.Favorita numarul 3 a trecut in runda a treia de Su-Wei Hsieh, cu 6-3, 2-6, 6-4.17 dintre cele 32 de favorite au fost deja eliminate de la Wimbledon 2019, programat sa se desfasoare in perioada 1-14 iulie.I.G.