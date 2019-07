Tabloul complet al optimilor de finala de la Wimbledon. Toate meciurile se joaca luni

Ziare.

Duminica este traditionala zi de pauza intre prima si a doua saptamana, iar luni va fi multa aglomeratie pe complexul de la All England Club, avand in vedere ca toate optimile de finala se vor disputa, atat la fete, cat si la baieti.Evident, cel mai mult ne intereseaza meciul Simonei Halep, care o va infrunta de la 16.30 pe Cori Gauff, 15 ani, intr-o partida extrem de ofertanta, care se anunta si foarte dificila pentru romanca de pe 7 mondial WTA Dar iata cum arata tabloul complet al optimilor feminine de la Wimbledon:Trebuie spus ca intre primele 16 tenismene ramase, doar 6 mai sunt din top 10 WTA, e vorba de Barty, Pliskova, Kvitova, Halep, Svitolina si Serena.Campioana en-titre, Angie Kerber, a fost invinsa in turul II.De partea cealalta, la baieti, ii vom vedea la lucru pe cei 3 mari favoriti, Nadal, Djokovici si Federer, de altfel doar ei trei si Kei Nishikori fiind ramasi in concurs dintre primii 10 capi de serie.Iata tabloul optimilor de la masculin: