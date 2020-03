Varianta de care organizatorii de la Wimbledon nu vor sa auda: Mai bine anulam turneul decat sa facem asta

Ziare.

com

Franta si Marea Britanie, tarile in care ar urma sa aiba loc Roland Garros si Wimbledon , sunt si ele afectate de pandemia de coronavirus si se aduce in discutie si soarta acestor turnee.Organizatorii de la Wimbledon resping insa vehement varianta ca turneul pe Grand Slam sa se dispute fara spectatori."Mai bine anulam turneul decat sa facem asta", a fost mesajul organizatorilor, conform The Sun Ultima data cand Wimbledon a fost anulat a fost in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial.Biletele pentru Wimbledon 2020 au fost deja vandute in mare masura, astfel ca organizatorii sunt gata sa returneze banii incasati daca se va ajunge la o masura extrema.C.S.