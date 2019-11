Amanda Anisimova a dat lovitura: Va incasa de 5 ori mai mult decat Simona Halep, dupa ce a semnat cu o firma celebra de echipamente

Ziare.

Anisimova este o tanara speranta a circuitului mondial WTA , reusind in acest an sa castige in fata Simonei Halep in sferturile de la Roland Garros, bifand in premiera o semifinala de Grand Slam.Dupa un an foarte bun pentru ea pe plan sportiv, Amanda Anisimova a semnat de curand un contract pe opt ani cu Nike si va primi fabuloasa suma de 70 de milioane de dolari, conform publicatiei americane New York Post Aceeasi intelegere o avea Nike si cu Maria Sharapova , intelegere care se va incheia in curand. Sportiva cu origini ruse este pe 21 WTA la acest moment, fiind cea mai tanara membra din top 60 WTA.Pentru a face o comparatie cu Simona Halep , fosta lidera mondiala WTA, romanca a semnat la inceputul lui 2018 un contract cu americanii de la Nike, din care castiga anual 1,7 milioane de dolari, aproape de cinci ori mai putin decat va incasa Amanda Anisimova.Aceasta a cucerit la junioare US Open in 2017, iar la finalul acestui an a jucat foarte putin, din cauza mortii premature si neasteptate a tatalui sau, care ii era si antrenor, Konstantin, gasit mort pe teren dupa un antrenament cu fiica sa, dupa ce a suferit un infarct miocardic.Anisimova se poate lauda in acest an si cu un trofeu WTA, la Bogota, in capitala Columbiei, fiind considerata de specialisti una dintre marile staruri ale noului val in tenisul mondial feminin, alaturi de compatrioata sa Coco Gauff, japoneza Naomi Osaka sau Bianca Andreescu Citeste si:D.A.