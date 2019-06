Ashleigh Barty castiga trofeul de la Birmingham si devine lidera mondiala WTA

Ziare.

In marea finala, Barty a depasit-o pe Julia Goerges din Germania, 19 mondial, scor 6-3, 7-5, dupa o ora si 29 de minute de joc.Tenismena din Germania a avut sanse mari in setul secund, unde a si condus cu 3-0, dar de la 5-4 incolo, nu a mai castigat nici macar un game.Barty devine prima sportiva din Australia care triumfa la Birmingham, acolo unde a facut o finala si in 2017.Ashleigh a reusit la capatul acestui turneu sa o detroneze pe Naomi Osaka , jucatoarea nipona care era lider mondial incepand cu ianuarie 2019, cand a triumfat la Australian Open Australianca de 23 de ani are un sezon fabulos, castigand si Roland Garros acum putin timp, urmand acum sa fie si favorita numarul 1 la Wimbledon, turneu de Mare Slem care incepe la 1 iulie.O singura sportiva mai reusise in istoria tenisului sa se impuna in turneul imediat urmator pe iarba dupa ce triumfase anterior la Roland Garros, e vorba de Justine Henin , in 2006 si 2007, care a facut de fiecare data dubla French Open - Eastbourne.In septembrie 2014, Barty decisese sa se retraga definitiv din tenis, pentru a imbratisa un sport foarte popular in Australia, cricketul.Saptamana urmatoare, Barty va evolua la Eastbourne, unde a fost desemnata cap de serie numarul unu, in absenta lui Naomi Osaka, turneu la care va participa si Simona Halep , 7 WTA, cap de serie 5. Incepand de luni, Barty va avea 6540 de puncte, in timp ce Osaka va avea 6377 de lungimi.Prima sportiva din Australia care mai fusese locul 1 mondial WTA fusese Evonne Goolagong in 1976.