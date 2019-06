Caroline Garcia castiga trofeul WTA de la Nottingham, dupa o finala tensionata pe iarba

Ziare.

Pe iarba britanica, la capatul unei saptamani la care s-a jucat insa mai mult in sala, din cauza ploilor abundente, Garcia s-a impus in 3 seturi, in tiebreakul decisiv, scor 2-6, 7-6, 7-6, la capatul a 2 ore si 39 de minute de meci.Au jucat primele 2 favorite ale turneului din Anglia, iar ce e de remarcat este ca Garcia a mai jucat un meci duminica, cel din semifinale cu Jennifer Brady, scor tot 2-1, mai exact 4-6, 6-3, 6-3.In sferturile de finala, Garcia a avut mult de furca cu romanca Gabriela Ruse, de care a trecut tot in 3 seturi, scor 4-6, 7-6, 6-1.Caroline este cea mai bine clasata sportiva a Frantei in clasamentul WTA, pe 28.Gabi Ruse, dupa acest turneu foarte bun, va urca in premiera in top 200 WTA, pana pe pozitia 176.