Finala surprinzatoare pe tabloul feminin la Cincinnati. Invingatoarea Simonei Halep va da piept cu o dubla campioana de Mare Slem

In ultimul act se vor afla fata in fata Madison Keys, 18 WTA si Svetlana Kuznetsova, 153 in lume, o finala surpriza fara indoiala. Despre prima ne amintim ca in optimile de finala ea a eliminat-o pe Simona Halep, la capatul unui meci dramatic, terminat cu scorul de 7-5 in decisiv, dupa peste doua ore de joc.Kuznetsova este o fosta dubla campioana de Mare Slem, la Roland Garros si US Open, in 2004 si 2009, aflata acum abia pe 153 mondial, dupa multe probleme de sanatate.Ea a facut totusi un turneu fabulos aici, la Cincy, eliminand in semifinale pe Ash Barty, scor 6-2, 6-4, iar pe parcurs si pe Karolina Pliskova, Sloane Stephens sau Anastasija Sevastova.In careul de asi, Keys a trecut de o conationala, Sofia Kenin, scor 7-5, 6-4.Cele doua jucatoare, Kuznetsova si Keys, s-au mai intalnit de 4 ori in cariera, americanca avand un scor pozitiv, 3-1. Ultimul meci a fost castigat insa de Svetlana in 2017 la competitia Tiebreak Tens.Madison a castigat partidele sale la Beijing, Sydney si Montreal.Partida va avea loc la ora 21:00, fiind televizata pe DigiSport.Kuznetsova are cea mai buna clasare locul 2 WTA in 2007, in timp ce Madison Keys se poate lauda cu o finala de US Open, pierduta la Sloane Stephens.Simona Halep ramane pe locul 4 WTA si dupa acest turneu, chiar daca nu si-a aparat finala bifata acum un an, pierduta in fata lui Kiki Bertens.