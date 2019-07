Gabi Ruse si Jacqueline Cristian pierd finala de dublu de la BRD Bucharest Open

Ziare.

Cele doua romance, ambele in varsta de 21 de ani, au fost invinse de favoritele numarul 4, Kuzmova si Kristina Pliskova, Slovacia si Cehia, scor 4-6, 6-7.Partida a durat o ora si 41 de minute.Campioanele en-titre in proba de dublu aici la Arenele BNR erau doua romance, Irina Begu si Andreea Mitu In semifinale, Ruse si Cristian au realizat marea surpriza, trecand de favoritele 1, Begu si Olaru, cu 10-7 in super tiebreakul decisiv:Vom avea o romanca si in finala de simplu la BRD Bucharest Open, e vorba de Patricia Tig , care va evolua cu Elena Rybakina, Kazahstan, 106 WTA, meci LIVE de la ora 17 pe Ziare.com:Partida va fi televizata pe DigiSport.