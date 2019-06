Gabriela Ruse, prima reactie dupa un turneu WTA superb facut la Nottingham. Va urca peste 30 de locuri in clasament

Ziare.

Romanca de 21 de ani va urca in premiera intre cele mai bune 200 de sportive ale lumii, facand un salt de 35 de locuri, urmand sa fie de luni pe 176 WTA."La 5-5 in setul 2 am avut minge de break. Din pacate arbitra nu a fost atenta. Mingea a fost mult afara, a fost o greseala mare de arbitraj, dar nu numai pentru mine se intampla lucrurile astea", a vorbit Ruse la venirea in tara, pe aeroportul Henri Coanda, referindu-se la un moment din timpul partidei cu Garcia.La Nottingham, Gabriela le-a invins pe Golubic si pe Rodina, ambele jucatoare de top 100 WTA."Nu sunt foarte atenta de clasament, cat sunt interesata de joc si de pregatirea fizica, in acest an obiectivul meu e sa ajung top 100", a mai adaugat sportiva, conform TelekomSport TV.Ruse a ajuns departe si in proba de dublu in Anglia, oprindu-se in semifinale alaturi de Monica Niculescu Pentru rezultatul de la simplu, tanara sportiva si-a asigurat un cec de 6.175 de dolari si 78 de puncte WTA.Mai trebuie amintit ca in loc sa isi dispute meciurile pe iarba, Ruse a jucat mai mult in sala la Nottingham, din cauza ploilor abundente care au cazut in Marea Britanie.D.A.