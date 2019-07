Jucatoarea ca si eliminata de Mihaela Buzarnescu in turul II, la 6-1, 5-2, a cucerit pana la urma trofeul WTA de la Lausanne

Ziare.

com

Fiona Ferro, nr. 98 WTA, a castigat primul ei turneu din circuitul profesionist feminin.Alize Cornet, care a s-a impus in 2018 la turneul de la Gstaad, care din acest an s-a mutat la Lausanne, a ramas cu sase titluri WTA in palmares.Reamintim faptul ca Fiona Ferro a fost extrem de aproape sa fie eliminata de Mihaela Buzarnescu in turul II aici la Lausanne, sportiva romana avand 6-1, 5-2 si serviciul!