Kiki Bertens pierde o finala dramatica pe iarba din Olanda, dupa ce a ratat 5 mingi de meci

Partida a durat 2 ore si 16 minute, a fost si intrerupta din cauza ploii pe alocuri, scorul fiind 6-0, 6-7, 5-7.In setul secund, Bertens, 4 mondial WTA, a condus cu 4-1 si se parea ca nimic nu se mai poate face in aceasta finala. Riske a mai echilibrat putin setul, dar chiar si asa, Bertens a servit la 5-4 pentru terminarea meciului.A fost un moment la care Kiki a ratat 3 mingi de meci, situatie care s-a mai intamplat apoi si la 6-5 si serviciul, cand aceeasi Bertens a ratat doua mingi de meci consecutive.Doua momente psihologice extrem de importante, care au facut-o pe Kiki sa piarda acest set 2, urmand ca mansa decisiva sa fie una extrem de echilibrata, terminata cu 7-5, dupa doua breakuri realizate de sportiva din SUA, locul 61 WTA.Bertens a ratat asadar sansa sa castige primul sau titlu WTA pe iarba, dar a ratat si sansa sa se apropie de locul 3 WTA, ocupat acum de Karolina Pliskova Daca ar fi triumfat pe teren propriu, tenismena batava ar fi ajuns la 5.525 de puncte, la mai putin de 200 de puncte distanta de jucatoarea din Cehia, care are acum 5.685.Este al doilea trofeu WTA pentru Riske in cariera, dupa cel de la Tianjin din 2014.Kiki Bertens este cea care in luna mai a invins-o pe Simona Halep in finala turneului Masters de la Madrid, pe zgura rosie.