Mare surpriza pe tabloul de dublu la BRD Bucharest Open. Begu si Olaru, favorite 1, pierd in fata a doua tinere romance

Chiar daca pareau ca sunt in controlul partidei, dupa un prim set castigat cu 6-3, la capatul a 38 de minute, Begu si Olaru au inceput sa clacheze in fata mai tinerelor lor rivale, care cu foarte mult tupeu au reusit sa reechilibreze partida.Dupa 6-3 in setul secund, Ruse si Cristian (ambele in varsta de 21 de ani) au castigat in super tiebreak, scor 10-7, realizand marea surpriza pe tabloul de dublu de la Bucuresti.Irina Begu castigase anul trecut BRD Bucharest Open alaturi de Andreea Mitu , iar in 2017 Begu si Olaru erau chiar in aceasta echipa campioanele de la Arenele BNR In marea finala de duminica, care va avea loc de la 14.30, Ruse si Cristian le vor intalni pe Kuzmova/Kr.Pliskova, cuplu din Slovacia si Cehia.Reamintim ca Romania are si la simplu o reprezentanta in marea finala, e vorba de Patricia Tig , care va juca de la ora 17 cu Elena Rybakina din Kazahstan, meci LIVE pe Ziare.com.Este ultima editie de BRD Bucharest Open, turneu WTA, avand in vedere ca Romania a pierdut licenta acestui turneu, care se va muta din 2020 la Budapesta.