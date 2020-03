Mesajul surprinzator pe care WTA l-a transmis jucatoarelor dupa ce epidemia de coronavirus s-a extins

Ziare.

Fiecare jucatoare din circuitul WTA a primit pe e-mail un mesaj din partea WTA.Prin intermediul acestui mesaj, WTA le recomanda jucatoarelor sa faca yoga, sa asculte muzica si sa se roage, in lupta cu coronavirusul."Evitati antrenamentele excesive si puneti accent pe recuperare. Studiile arata ca oamenii fericiti au un sistem imunitar mai bun. Invatati sa va relaxati, faceti yoga si meditati. Ascultati muzica sau rugati-va", le-a transmis WTA jucatoarelor, conform Le Matin La ora redactarii acestei stiri, in lume s-au inregistrat 100.551 de cazuri de coronavirus3.410 persoane au murit din cauza virusului ce provine din China.Pana in acest moment, WTA a anulat doar doua turnee din China din cauza coronavirusului.C.S.