O romanca a reusit lovitura lunii iulie in tenisul feminin

Patricia Tig a impresionat pe toata lumea cu parcursul de la Bucharest Open, iar executiile sale au castigat apreciere internationale.Reprezentanta noastra s-a impus in sondajul celor de la WTA privind lovitura lunii iulie invingand o alta sportiva din Romania.Irina Bara s-a clasat pe locul secund in ancheta forului feminin cu o lovitura reusita in cadrul turneului de la Jurmala.Iata si care a fost Top 5:1. Patricia Maria Tig, Bucharest2. Irina Bara, Jurmala3. Anastasija Sevastova, Jurmala4. Kiki Bertens, Palermo5. Katarzyna Kawa, JurmalaPatricia Tig a castigat titul onorific de autoare a loviturii lunii iulie cu o executie de mare jucatoare, ea reusind sa castige un punct in semifinala de la Bucuresti cu Laura Siegemund cu un cross ce a lasat-o fara replica pe nemtoaica.M.D.