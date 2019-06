Reactie emotionanta a noului numar 1 WTA: Visezi la asta de cand esti copil

Ziare.

Australianca spune ca pozitia de lider al tenisului feminin este una la care visa din copilarie, insa nu era intre obiectivele ei pentru acest sezon."Visezi la locul intai de cand esti copil, iar ca acest lucru sa devina realitate e incredibil. Nu e ceva ce aveam in plan pentru acest an, tinteam un loc in Top 10 iar faptul ca am ajuns pana aici este o dovada a calitatii oamenilor care au fost in jurul meu in ultimii 3 ani. Am inceput de la zero, fara clasament, si acum am ajuns aici. E o mare realizare pentru mine si pentru ei", a spus Barty.Asheligh Barty este, incepand de luni, lider al clasamentului WTA, ea reusind sa o depaseasca pe Naomi Osaka dupa ce a castigat turneul de la Birmingham.Performanta australiencei vine la putin timp dupa o alta, castigarea primului Grand Slam din cariera la Roland Garros.M.D.