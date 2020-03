Site-ul oficial al WTA, despre forma impresionanta a lui Jaqueline Cristian

Ziare.

Tenismena romana in varsta de 21 de ani o va infrunta pe campioana de la Australian Open 2020, Sofia Kenin, in turul doi al turneului de la Lyon.Pentru a prefata aceasta intalnire, site-ul oficial al WTA aminteste de evolutiile excelente din ultima perioada ale romancei."Pentru Kenin urmeaza confruntarea cu romanca Jaqueline Cristian, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari", noteaza sursa citata."Acum o luna, in Fed Cup, Jaqueline Cristian a obtinut primul ei succes in fata unei jucatoare din Top 50 WTA, iar de atunci a inregistrat 10 victorii si doar o infrangere", mai scrie WTA.Meciul dintre Jaqueline Cristian si Sofia Kenin va avea loc joi, in jurul orei 16:00, in direct pe site-ul Ziare.com.I.G.