WTA a anuntat calendarul turneelor pentru anul 2020: Iata care sunt noutatile si cand vor avea loc cele patru Grand Slam-uri

Incepand cu anul viitor, in calendarul WTA vor aparea doua noua turnee din categoria Premier, la Adelaide (Australia) si Belin (Germania).In plus, vom avea turnee la Lyon (Franta), Hamburg (Germania) si Albany (SUA).In total vor fi 60 de turnee, dintre care 55 WTA, patru Grand Slam-uri si Jocurile Olimpice.Startul sezonului se va da la Adelaide (Australia), pe 6 ianuarie. In aceeasi saptamana mai sunt programate turneele de la Auckland (Noua Zeelanda) si Shenzhen (China).20 ianuarie - 2 februarie: Australian Open;25 mai - 7 iunie: Roland Garros;29 iunie - 12 iulie: Wimbledon;31 august - 13 septembrie: US Open.Proba de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo va avea loc in perioada 25 iulie - 2 august.I.G.