WTA a anuntat castigatoarea titlului de jucatoarea lunii septembrie

Naomi Osaka, triumfatoare la Tokyo, si-a asigurat acasta distinctie.Fostul numar 1 WTA, care la Tokyo a castigat cel de-al doilea turneu din acest an dupa Australian Open, a obtinut mai multe voturi ca Aryna Sabalenka si Karolina Pliskova.E pentru a doua oara in acest an cand Naomi Osaka castiga titlul de tenismena lunii dupa ianuarie.Castigatoarele din lunile precedente:Ianuarie: Naomi OsakaFebruarie: Belinda BencicMartie: Ashleigh BartyAprilie: Petra KvitovaMai: Kiki BertensIunie: Ashleigh BartyIulie: Simona HalepAugust: Bianca AndreescuI.G.