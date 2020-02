WTA a anuntat castigatoarea titlului de tenismena lunii

Ziare.

com

Sofia Kenin a primit cele mai multe voturi in ancheta realizata de Asociatia de Tenis Feminin (WTA)."Dupa ce a castigat primul ei turneu de Grand Slam si a patruns in premiera in Top 10 WTA, Sofia Kenin a fost recompensata cu titlul de cea mai buna tenismena a lunii ianuarie 2020", scrie WTA.In prima luna a anului 2020, tenismena americana in varsta de 21 de ani a produs surpriza la Melbourne si a castigat primul ei Grand Slam.In finala Grand Slam-ului de la Antipozi, Sofia Kenin a invins-o in trei seturi pe Garbine Muguruza.I.G.