WTA, pregatita de o mutare istorica: Anuntul facut de presedintele circuitului feminin de tenis

Propunerea lui Roger Federer prinde contur, iar cele doua circuite ar putea fuziona.Dupa ce mai multi tenismeni, printre care si Simona Halep, au sustinut aceasta propunere, acum seful WTA spune ca e pentru asa ceva."Nu sunt speriat de o fuziune completa", a spus Simon intr-un interviu acordat New York Times."Nu am fost niciodata de speriat de aceasta varianta. As fi cu siguranta primul care o aproba deoarece cred ca atunci vom avea toate strategiile si afacerile aliniate, ceea ce trebuie facut", a continuat acesta.Pe 22 aprilie, Rogers Federer a propus ca WTA si ATP sa fuzioneze."Doar ma intreba.... Sunt singurul care se gandeste ca a sosit momentul pentru ca tenisul masculin si cel feminin sa fie unit si gestionat la comun?", a scris Federer pe pagina sa de Twitter.1972 e anul in care a fost infiintata Asociatia de Tenis Profesionist (ATP).De partea cealalta, Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a fost infiintata in 1973 de Billie Jean King.I.G.